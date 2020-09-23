الشاعرة دلال القحطاني “غيمه” تتغنى للوطن بقصيدة “حنا شهود الأرض”

المناطق - عسير

جادت قريحة الشاعرة المتألقة دلال القحطاني (غيمه) بقصيدة رائعة تحت عنوان (حنا شهود الأرض) في مناسبة الاحتفال بيوم الوطن المجيد في ذكراه التسعين. وتقول الغيمه:

هلا بالشموخ وموطني في ذرا سلمان

من اللي لقى له ف الغلا موطنٍ قبله

وطنا حقيقة نهضته تروي العطشان

جهود التطور غاثها الله من وبله

وش اللي يسد الوصف لا جا على الميزان

فنون القوافي في مدايحه منسبله

هلا بالربوع اللي تباشر به الوجدان

حنايا الضلوع بفرحة اليوم تلعب له

تهاني عليها فرد الشِّعْر و القيفان

تناثر على صدر الغلا واترقب له

سعوديتي سفح الفضا نهجها الإيمان

شعوب العقيدة وجهت صوبها قبله

وحنا شهود الأرض واقوالنا برهان

محبة وفا والليث في خدمته شبله

يهم العروبه لو بذل غالي الأثمان

وما همه اللي خان واللي تحرّب له

عليه السلام وموطني فارقٍ له شان

ما بين الحرار يسود من طيبه و نبله