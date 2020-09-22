3  متقاعدين من جازان يطلقون رحلة مشيا على الأقدام من فيفا إلى جازان لتجديد الولاء لولاة الأمر والوطن

المناطق - شاجع الدوسري

انطلقت صباح يوم الاثنين ٤ صفر و في تمام الساعه السادسة صباحا من نيد الضالع بفيفاء التابعه لمنطقة جازان رحلة مكونه من ثلاثة اشخاص من المتقاعدين وهم محمد يحيى الفيفي وحسين حسن الفيفي وبقياده الرحاله المعروف جبران الفيفي وذلك بمناسبه اليوم الوطني ٩٠للمملكه العربيه السعوديه حيث ذكر قائد الرحله الرحاله جبران الفيفي ان هذه الرحله تأتي استحضارا واستذكارا لذلك القائد الهمام موحد هذه الدوله وبانيها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز حيث سيصل الفريق بعون الله تعالى الى مبنى الامارة بجازان يوم الاربعاء ٦ صفر اليوم الوطني لهذه البلاد المباركه تعبيرا عن التلاحم والتكاتف بين المواطن وقيادته الرشيدة ولايصال رسالة ولاء وبيعة ابدية لقيادتنا الرشيدة عبر امارة منطقةجازان واميرها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه الشاب الامير محمد بن عبد العزيز ال سعود القائمين على نهضة هذه المنطقه والتي تحظى بالعنايه والاهتمام من ولاة الامر رعاهم الله كسائر مناطق مملكتنا الحبيبه والرحلة ستسغرق ٣ ايام تقريبا حيث سيتم قطع حوالي ٤٠ كم وتتضمن الرحله هدف ورسالة اخرى مجتمعية وهي حث المواطنين بكل فئاتهم واعمارهم على ممارسة رياضة المشي هذه الرياضه الجميله السهلة والتي تناسب كل الاعمار حيث تمنى الرحاله جبران الفيفي من المواطنين الالتفات لتلك الرسالة والتي نقدمها في هذه الرحله وهي ممارسه رياضة المشي كلا بحسب عمره ولياقته طبعا واشار الفيفي ان جميع اعضاء فريق رحلته من المتقاعدين واعمارهم فوق ال ٥٠ عاما وتلك رسالة اخرى بأن الرياضه تصلح وتناسب كل الاعمار.