فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

المناطق - الرياض

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية “في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين”.

وأفاد مصدران دبلوماسيان فرنسيان بأن باريس تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في “إطار زمني معقول” لانتشال البلد من أزمة عميقة لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انقضاء الموعد السابق في منتصف سبتمبر.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون لزعماء الكتل السياسية إن البلد ذاهب إلى “جهنم” إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعا لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقالت فون دير مول إن فرنسا تأسف لأن المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في أول سبتمبر.. وندعوهم إلى التوصل إلى اتفاق دون إبطاء بشأن تشكيل (رئيس الوزراء) مصطفى أديب لحكومة..، والتي سيكون عليها بعد ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.