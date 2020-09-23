احدث الأخبار

فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة
أبرز المواد
 الذهب يهبط مع صعود الدولار
أبرز المواد
 ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين
أبرز المواد
 فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق
أبرز المواد
 3  متقاعدين من جازان يطلقون رحلة مشيا على الأقدام من فيفا إلى جازان لتجديد الولاء لولاة الأمر والوطن
منطقة جازان
 أمانة تبوك تتيح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة المشاركة بمشاعرهم في اليوم الوطني الــ90
منطقة تبوك
 “الوجه” تستعد لليوم الوطني الـ 90 بصور الفرح والاعتزاز المكسوة بعلم المملكة
منطقة تبوك
 الشاعرة دلال القحطاني “غيمه” تتغنى للوطن بقصيدة “حنا شهود الأرض”
أبرز المواد
 وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات
منطقة الرياض
 السيسي: المجتمع الدولي يغض الطرف عن حفنة من الدول تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح
أبرز المواد
 “جوجل” يحتفل باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
منوعات
 الشيخ ماجد الدويش: في عصر الإزدهار ورغد العيش وذكرى يوم الوطن.. نقطف ثمار التطور والتقدم فى شتى المجالات
أبرز المواد
فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

أبرز المواد
الذهب يهبط مع صعود الدولار

الذهب يهبط مع صعود الدولار

أبرز المواد
ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين

ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين

أبرز المواد
فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق

فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق

أبرز المواد

الذهب يهبط مع صعود الدولار

الذهب يهبط مع صعود الدولار
http://almnatiq.net/?p=905553
المناطق - الرياض

تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب عند 1882.70 دولار للأوقية أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأميركي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2229.50 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة
ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين

ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين
فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق

فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*