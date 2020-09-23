احدث الأخبار

وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك :اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها أعظم وحدة شهدتها المنطقة بأكملها
أبرز المواد
 فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة
أبرز المواد
 الذهب يهبط مع صعود الدولار
أبرز المواد
 ترامب: أنا غاضب بشدة من الجمهوريين
أبرز المواد
 فضيحة.. “إنستغرام” تتجسس على المستخدمين عبر كاميرات هواتفهم دون استخدام التطبيق
أبرز المواد
 3  متقاعدين من جازان يطلقون رحلة مشيا على الأقدام من فيفا إلى جازان لتجديد الولاء لولاة الأمر والوطن
منطقة جازان
 أمانة تبوك تتيح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة المشاركة بمشاعرهم في اليوم الوطني الــ90
منطقة تبوك
 “الوجه” تستعد لليوم الوطني الـ 90 بصور الفرح والاعتزاز المكسوة بعلم المملكة
منطقة تبوك
 الشاعرة دلال القحطاني “غيمه” تتغنى للوطن بقصيدة “حنا شهود الأرض”
أبرز المواد
 وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات
منطقة الرياض
 السيسي: المجتمع الدولي يغض الطرف عن حفنة من الدول تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح
أبرز المواد
وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90

وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90

منطقة الرياض
أمير منطقة تبوك :اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها أعظم وحدة شهدتها المنطقة بأكملها

أمير منطقة تبوك :اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها أعظم وحدة شهدتها المنطقة بأكملها

أبرز المواد
فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

أبرز المواد
الذهب يهبط مع صعود الدولار

الذهب يهبط مع صعود الدولار

أبرز المواد

وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90

وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=905560
المناطق - وادي الدواسر

أكتست محافظة وادي الدواسر وتوشحت باللون الأخضر ، عشية اليوم الوطني الـ 90 للمملكة ، من خلال ماقامت به بلدية المحافظة من جهود وتجهيزات جعلت ميادين وشوارع وادي الدواسر تظهر في ابهى حللها . 

حيث نفذت بلدية المحافظة الكثير من أعمال الزينة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني ، شملت تركيب علم المملكة على جميع أعمدة طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل ، وتركيب الاعلام والإضاءات الخضراء على جميع الأعمدة بميدان التعليم ، وفي التقاطاعات ، وتركيب اللوحات التي تحمل صور المؤسس وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتتضمن بعض أقوالهم في مختلف الميادين .

روابط ذات صلة

وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات

وكيل محافظة الخرج : اليوم الوطني … يوم العز والإنجازات
بلدية محافظة الدلم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

بلدية محافظة الدلم تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع

رئيس جامعة المجمعة : اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة والعالم أجمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*