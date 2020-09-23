وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90

المناطق - وادي الدواسر

أكتست محافظة وادي الدواسر وتوشحت باللون الأخضر ، عشية اليوم الوطني الـ 90 للمملكة ، من خلال ماقامت به بلدية المحافظة من جهود وتجهيزات جعلت ميادين وشوارع وادي الدواسر تظهر في ابهى حللها .

حيث نفذت بلدية المحافظة الكثير من أعمال الزينة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني ، شملت تركيب علم المملكة على جميع أعمدة طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل ، وتركيب الاعلام والإضاءات الخضراء على جميع الأعمدة بميدان التعليم ، وفي التقاطاعات ، وتركيب اللوحات التي تحمل صور المؤسس وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتتضمن بعض أقوالهم في مختلف الميادين .