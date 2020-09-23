أوّل قمرٍ صناعي من صنع إمارة موناكو يجوب المدار

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تمّ إطلاق أول قمر صناعي نانو من صنع إمارة موناكو تحت اسم “أو إس إم-1 سيسيرو” OSM-1 CICERO ووضعه بنجاح في مدارٍ قطبي على ارتفاع 530 كلم بواسطة الصاروخ الحامل فيغا من شركة أريان سبيس (VV16) من مركز الفضاء في كورو (غويانا الفرنسية) في 2 سبتمبر.

يدور هذا القمر الصناعي الذي أنتجه مختبر موناكو حول الأرض كل 90 دقيقة وهو يزن 10 كلغ بقياس 20x10x30 سنتم. تمّ تزويد القمر الصناعي بأداة مصغرة متطورة للغاية ابتُكرت في الأصل في مختبر الدفع النفاث/ناسا وسوف يضطلع بجمع بياناتٍ مهمة حول الطقس/المناخ من خلال تقنية قياس احتجاب الموجات اللاسلكية. كما سيتولى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تسجيل “أو إس إم-1 سيسيرو” على أنه أول قمر صناعي من صنع إمارة موناكو.

تمّ تأجيل عملية إطلاق صاروخ فيغا الحامل لأقمارٍ صناعية متنوعة صغيرة لبعض الوقت عقب إغلاق مركز الفضاء بسبب جائحة كوفيد-19 والرياح المعاكسة والمتواصلة بشكلٍ غير طبيعي خلال الصيف. أكمل القمر الصناعي بنجاح مرحلة بدء التشغيل. وتشير عملية الإطلاق التاريخية إلى بداية انخراط الإمارة في قطاع “الفضاء الجديد” عالي التقنية الجديد والواعد.