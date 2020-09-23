“نيوم في عيون الحالمين” مسابقة شعرية وطنية بأدبي تبوك بمناسبة اليوم الوطني

المناطق - تبوك

أعلن نادي تبوك الأدبي عن مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات من جميع مناطق ومحافظات المملكة من المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه المسابقة حيث اشترطت أن لا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا ولا تقل عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية و لا تزيد عن ٤٠ سطرًا ولا تقل عن ٢٠ سطرًا لقصيدة التفعيلة وأن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد في قوله مشروع “نيوم” موقع ومكان الحالمين فقط مشيرة إلى أن أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م على أن ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي ‏ [email protected]

يُذكر أن نادي تبوك الأدبي خصّص جوائز مالية لأصحاب المراكز الفائزة حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ عشرة آلاف ريال والثاني على مبلغ سبعة آلاف ريال والثالث على مبلغ خمسة آلاف ريال