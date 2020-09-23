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منح الأنصاري والغبان والراشد وسام الملك خالدوالصوينع وسام الملك سلمان

منح الأنصاري والغبان والراشد وسام الملك خالدوالصوينع وسام الملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=905569
المناطق - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى, وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

ومنح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان, والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

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