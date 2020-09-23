دواء لفيروس كورونا يحقق نتائج مذهلة .. المصابون يتعافون بشكل أسرع

المناطق - وكالات

قالت شركة Fujifilm إنها ستسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان لتسويق عقار مضاد للفيروسات كعلاج لـ Covid-19، بعد أن أظهرت تجربة أنه ساعد المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة في الشفاء من فيروس كورونا بشكل أسرع.

وبحسب بلومبيرغ: قالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على موافقة لتوسيع استخدام عقار أفيغان في وقت مبكر من أكتوبر في اليابان، وهو الدواء المعروف أيضًا باسم favipiravir، المعتمد حاليًا للاستخدام في اليابان لعلاج الأنفلونزا الجديدة.

وارتفع سهم Fujifilm بنسبة 5% في تداول طوكيو بعد الإعلان.

وأضاف البيان إنه في تجربة شملت 156 مريضا، جاءت نتيجة اختبار أولئك الذين تناولوا الدواء سلبية لفيروس كورونا في متوسط 11.9 يومًا، مقارنة بـ 14.7 يومًا لمجموعة الدواء الوهمي.

وكانت التجربة السريرية عشوائية، مما يعني أن الأطباء لا يعرفون أي من المرضى يتلقون العلاج، فيما لم تظهر مخاوف تتعلق بالسلامة.

ومن بين الأدوية الأخرى التي أظهرت بعض التأثير ضد Covid-19 في الاختبارات السريرية الصارمة ، مضاد الفيروسات Remdesivir التابع لشركة Gilead Sciences Inc. والمنشطات مثل الديكساميثازون البالغ من العمر 60 عامًا.