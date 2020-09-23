احدث الأخبار

رئيس أرامكو في اليوم الوطني: المملكة أرض الفرص.. وأرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي
أبرز المواد
 إيران تقر بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني
أبرز المواد
 انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي
أبرز المواد
 وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
أبرز المواد
 المملكة تعلن دعمها لتأسيس مركز للأمن النووي ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية
أبرز المواد
 ترقب لـ”المنازلة” التلفزيونية الأولى بين ترامب وبايدن
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد الإماراتي: “الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في المنطقة “
أبرز المواد
 دواء لفيروس كورونا يحقق نتائج مذهلة .. المصابون يتعافون بشكل أسرع
أبرز المواد
 منح الأنصاري والغبان والراشد وسام الملك خالدوالصوينع وسام الملك سلمان
أبرز المواد
رئيس أرامكو في اليوم الوطني: المملكة أرض الفرص.. وأرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ

رئيس أرامكو في اليوم الوطني: المملكة أرض الفرص.. وأرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ

أبرز المواد
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي

أبرز المواد
إيران تقر بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي

إيران تقر بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي

أبرز المواد
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

أبرز المواد

وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها

وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها
http://almnatiq.net/?p=905587
المناطق - الرياض

رفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مثمّنًا للمجلس هذه الموافقة الكريمة، مؤكدًا أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نقلةً كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة أسوةً بالقطاعات الأخرى، إيمانًا منها بما للسياحة من آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر، تؤسس لها السياحة، سواء فيما يخص إتاحة مجالات وقنوات استثمارية متعددة ومتنوعة أو زيادة فرص التوظيف.
كما أن الموافقة على تنظيم وزارة السياحة يأتي ليتوج عددًا من الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن في سبيل دعم قطاع السياحة في المملكة وتنميته وتنويع مجالاته وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فيه.
واختتم الخطيب تصريحه مشيرًا إلى أن الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى المملكة من حيث وجود المقومات اللازمة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة ومتنوعة فيها؛ لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وتعدد بيئاتها الجغرافية؛ مما يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول 2030 – بإذن الله -، وأن هذا يمثل أحد مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، موضحًا أن المملكة كانت أول بلد على مستوى العالم تختاره منظمة السياحة العالمية لافتتاح مكتب إقليمي لها فيه، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة، فضلاً عن كونها عضوًا في مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها حاليًّا، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ القيادة والوطن، وأن يبارك في الجهود المبذولة من أجل تحقيق كل التطلعات والطموحات.

روابط ذات صلة

رئيس أرامكو في اليوم الوطني: المملكة أرض الفرص.. وأرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ

رئيس أرامكو في اليوم الوطني: المملكة أرض الفرص.. وأرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي
إيران تقر بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي

إيران تقر بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*