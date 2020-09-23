احدث الأخبار

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني
أبرز المواد
 انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي
أبرز المواد
 وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
أبرز المواد
 المملكة تعلن دعمها لتأسيس مركز للأمن النووي ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية
أبرز المواد
 ترقب لـ”المنازلة” التلفزيونية الأولى بين ترامب وبايدن
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد الإماراتي: “الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في المنطقة “
أبرز المواد
 دواء لفيروس كورونا يحقق نتائج مذهلة .. المصابون يتعافون بشكل أسرع
أبرز المواد
 منح الأنصاري والغبان والراشد وسام الملك خالدوالصوينع وسام الملك سلمان
أبرز المواد
 “نيوم في عيون الحالمين” مسابقة شعرية وطنية بأدبي تبوك بمناسبة اليوم الوطني
منطقة تبوك
 أوّل قمرٍ صناعي من صنع إمارة موناكو يجوب المدار
أبرز المواد
 وادي الدواسر تتوشح باللون الأخضر عشية اليوم الوطني الـ 90
منطقة الرياض
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

أبرز المواد
انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي

أبرز المواد
وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها

وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها

أبرز المواد
مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

أبرز المواد

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

http://almnatiq.net/?p=905590

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة “تويتر” عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.
حيث أظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد.
فيما أظهرت الوثيقة الثانية، التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – نائب جلالة الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.
كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.
فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الاخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.

روابط ذات صلة

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي
وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها

وزير السياحة: إمكانات هائلة متوافرة في المملكة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة فيها
مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

مؤسسة النقد تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*