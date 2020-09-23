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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة عمل حول الأمن النووي
http://almnatiq.net/?p=905593
المناطق - الرياض

عقدت مجموعة العمل المعنية بالأمن النووي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جلسة عبر الاتصال المرئي لمناقشة التعاون بشأن الحد من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب وقضايا أخرى ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.
وترأس الجانب الكوري المدير العام للوزارة لشؤون منع انتشار الأسلحة النووية والشؤون النووية بارك إيل، بينما ترأس الجانب الأمريكي مديرة الحد من التهديد النووي لمجلس الأمن القومي الأمريكي وليا كوكران، بمشاركة مسؤولون من وكالات الطاقة النووية في البلدين.
وناقش الجانبان القضايا المعلقة الخاصة بالتعاون في مجال الأمن النووي بين البلدين ، ومسار التعاون المستقبلي بينهما سبل تعزيز حماية المنشآت النووية من التوغلات المادية المحتملة .
يُذكر أن المجموعة هي من بين أربع مجموعات عمل بين البلدين وذلك في إطار اللجنة الثنائية رفيعة المستوى، والتي أطلقت في عام 2016 بعد مراجعة اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين عام 2015.

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