بلدية محافظة الخرج تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني .

المناطق - أشرف العصيمي

أنهت بلدية محافظة الخرج ، استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية ، حيث توشحت شوارع وميادين المحافظة بالأعلام الخضراء ، وكذلك أعمدة الانارة بالانارات الخضراء على طرقات وشوارع المحافظه ،كما تم تركيب اللوحات الاعلانية بالهوية الوطنية على الطرقات ، التي ترسخ القيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة كما تم تجهيز أكثر من 15000 هدية لتوزيعها على أهالي المحافظة.

ويأتي ذلك في إظهار المحافظة بأحلى حله تعبر فيه عن المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

من جهته رفع رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد الزيد ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ولشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة العربية السعودية .