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“ساما” تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

“ساما” تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

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“ساما” تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية

“ساما” تطلق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
http://almnatiq.net/?p=905608
المناطق_الرياض

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تطبيق “العملة السعودية” عبر أجهزة الهواتف الذكية، تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني التسعين، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس؛ الذي تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها.

ويساعد التطبيق المتاح على أنظمة التشغيل الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية “أندرويد” و “آي أو إس”، المستخدم من استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكأن الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية، وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق وواضح.

كما يقدم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قدم له ورقة نقدية مزيفة، إضافة إلى عقوبة من يضبط بحوزته أوراق نقدية مزيفة، وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية، وتعويض النقد التالف.

ويتضمن تطبيق “العملة السعودية” أيضا العديد من المزايا والخصائص، منها التعرف على شكل وجه وظهر الورقة النقدية، والخصائص الفنية لجميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية السعودية بطريقة تفاعلية تستشعر فيها العلامات الأمنية وأماكن تواجدها، وذلك عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حَرك – انْظُر – الْمَس)، وبإمالة الهاتف وتحريكه، أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة.

كما يمكن المستخدم من التعرف على الخصائص الفنية للعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة، ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، والشريط الفضي اللامع، وطبقة الأحبار الخاصة، والعلامة المائية، والطباعة البارزة، وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة.

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