لأول مرة منذ 2011.. استبعاد ميسي ورونالدو من جائزة أفضل لاعب في أوروبا

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http://almnatiq.net/?p=905627
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء، عن ترشح كل من البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، والألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتعد تلك المرة الأولى، منذ عام 2011، التي يغيب فيها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة، حيث شهدت كل النسخ وجود أحدهما أو كليهما في المرشحين الثلاثة.

ومن المقرر أن تسلم الجائزة يوم الأول من أكتوبر المقبل، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا.

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