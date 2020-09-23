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فنانو تبوك يصورون ثقافة وتراث المملكة ضوئياً في اليوم الوطني

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فنانو تبوك يصورون ثقافة وتراث المملكة ضوئياً في اليوم الوطني

فنانو تبوك يصورون ثقافة وتراث المملكة ضوئياً في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=905633
المناطق_فايز السميري
تدشن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب مساء غد الخميس فعاليات معرض التصوير الضوئي والذي تنظمه الجمعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٠ بمشاركة نخبة كبيرة من المصورين والمصورات وذلك بمجمع الحكير مول بتبوك.
حيث أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد بن ناشي العنزي بان هذا المعرض جاء كأحد الفعاليات التي تحرص الجمعية على تقديمها والمشاركة بها في هذه المناسبة الوطنية الغالية حيث يشارك الفنانون من خلال عدساتهم في توثيق ثقافة وتراث المملكة ضوئياً
وتقديم حضارة الوطن من خلال نموذج الصورة ليبقي في ذاكرة كل زائر و زائرة للمعرض مقدما شكره لكل المشاركين والمشاركات في هذا المعرض.
جدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام
ويشهد مشاركة عدد من المواهب الفنية الشابة في مجال التصوير من الجنسين.

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