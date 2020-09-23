فنانو تبوك يصورون ثقافة وتراث المملكة ضوئياً في اليوم الوطني

المناطق_فايز السميري

تدشن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب مساء غد الخميس فعاليات معرض التصوير الضوئي والذي تنظمه الجمعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٠ بمشاركة نخبة كبيرة من المصورين والمصورات وذلك بمجمع الحكير مول بتبوك.

حيث أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد بن ناشي العنزي بان هذا المعرض جاء كأحد الفعاليات التي تحرص الجمعية على تقديمها والمشاركة بها في هذه المناسبة الوطنية الغالية حيث يشارك الفنانون من خلال عدساتهم في توثيق ثقافة وتراث المملكة ضوئياً

وتقديم حضارة الوطن من خلال نموذج الصورة ليبقي في ذاكرة كل زائر و زائرة للمعرض مقدما شكره لكل المشاركين والمشاركات في هذا المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام

ويشهد مشاركة عدد من المواهب الفنية الشابة في مجال التصوير من الجنسين.