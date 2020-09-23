رئيس بلدية تيماء : اليوم الوطني نستذكر فيه الانجازات التي حققتها المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الى يومنا هذا

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رفع رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس / سلامه بن هليل البلوي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 90.

وقال : بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 90 إن اليوم الوطني من كل عام نستذكر فيه الانجازات التي حققتها المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الى يومنا هذا، والانطلاق نحو تحقيق إنجازات جديدة تكون عنوان نجاح للمملكة وأن عام بعد عام تمر الذكرى باليوم الوطني والمملكة مستمرة في طريق التنمية الشاملة حتى أصبحت مظاهر النهضة ملموسة في كل المجالات بعد أن دخلت في سباق مع الزمن وتخطت الحواجز والصعاب وواجهت بشجاعة التحديات لتصل إلى ما أرادت، تحقيقاً لأهدافها المرسومة في ظل إنجازات ومكتسبات عظيمة منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى أبناءه الملوك من بعده رحمهم الله جميعا وصولا الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، حيث إن بلادنا قد تميزت باقتصاد متطور مزدهر، وأوضاعا سياسية مستقرة، ومؤسسات حديثة، تعليمية، وصحية، واجتماعية، وثقافية .

وعملت البلدية وفق خطة جرى إعدادها خصيصاً للاحتفاء بيوم الوطن، إذ جهزت ضمن تلك الخطة جميع الميادين بالمحافظة وزيّنتها بإنارة LED باللون الأخضر وتركيب 1850 عَلَمًا على أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة، و219 لوحة بمقاسات تحتوي على عبارات وكلمات عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف طرق وشوارع وميادين المحافظة, في حين حضيت المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء باهتمام بالغ في سبيل تهيئتها لاستقبال مرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني مع تطبيق الاحترازات الوقائية

وتواصل المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وسمو ولي العهد الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة المملكة وذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فقط ومن خلال رؤية المملكة 2030 , سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الرخاء والأمن على بلادنا وشعبها , وأن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله