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الإطاحة ب7 مواطنين ارتكبوا 30 جريمة سرقة بالرياض

الإطاحة ب7 مواطنين ارتكبوا 30 جريمة سرقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=905643
المناطق_الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 مواطنين ووافد من الجنسية اليمنية تورطوا بارتكاب عدد 30 حـادثة سرقة متنوعة.

وكشفت الجهات الأمنية أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثاني والرابع، وثبت تورطهم في الاعتداء على المارة وسلبهم، وسرقة حقائب النساء، وسرقة المركبات واستخدامها في جرائمهم.

وأضافت أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بارتكاب 30 حـادثة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض، منها 18 حـادثة نشل، نتج عن إحداها تعرض فتاة تبلغ من العمر 11 سنة لجرح قطعي في الرأس، وكانت تسير مع والدتها.

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