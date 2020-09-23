أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه سُجّلت 561 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة , مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتا النظر إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.
وأوضح الكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، و 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %، فيما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6190822) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (48854) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.
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