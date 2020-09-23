احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات
أبرز المواد
 مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
أبرز المواد
 كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030
أبرز المواد
 الإطاحة ب7 مواطنين ارتكبوا 30 جريمة سرقة بالرياض
أبرز المواد
 “البيئة”: تتوالى الإنجازات لتحقيق تنمية مستدامة
أبرز المواد
 رئيس بلدية تيماء : اليوم الوطني نستذكر فيه الانجازات التي حققتها المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الى يومنا هذا 
أبرز المواد
 جهود كبيرة للسياحة السعودية ومشاريع عملاقة لاستقطاب سياح الداخل والخارج
أبرز المواد
 فنانو تبوك يصورون ثقافة وتراث المملكة ضوئياً في اليوم الوطني
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: ذكرى يوم الوطن تذكّرنا بقصة الكفاح البطولي للمؤسس
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 2011.. استبعاد ميسي ورونالدو من جائزة أفضل لاعب في أوروبا
أبرز المواد
 الصحة تعلن تسجيل 561 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال الساعات الماضية
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

أبرز المواد
مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي

مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي

أبرز المواد
متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا

متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا

أبرز المواد
كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030

كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030

أبرز المواد

متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا

متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
http://almnatiq.net/?p=905652
المناطق_واس

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه سُجّلت 561 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة , مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتا النظر إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.
وأوضح الكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، و 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %، فيما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6190822) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (48854) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات
مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي

مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي
كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030

كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*