جدارية إسكان جازان “مشاعر وطنية وعبارات صادقة للقيادة الرشيدة”

المناطق - فضة عطيف

عبّر مستفيدوا فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٠ وذلك عبر جدارية جسدت معاني وفاء واخلاص رائعة تحكي تلاحم وحب صادق وثقة كاملة بين الشعب والقيادة الحكيمة.

وكانت الجدارية بمساحة ٣٦م٢ وطول ١٢م علقت على مقر فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان؛ حوت معاني ولاء وعبارات سامية تجسدت فيها روح الإنتماء والوطنية لهذا الوطن الغالي؛ دونت من قبل مستفيدي الإسكان بمنطقة جازان بكافة شرائحهم وفئاتهم العمرية تجاه الوطن والقيادة.

يذكر ان فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان وحتى قبل نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠م حقق مايزيد عن ٣٠,٠٠٠ منتج سكني متنوع استفادت منه الأسر السعودية في منطقة جازان؛ ضمن مشاريع مختلفة ومتنوعة شملت أغلب مناطق ومحافظات والجزر البحرية بالمنطقة.

وقد حملت الجدارية هوية ذكرى اليوم الوطني٩٠ “همة حتى القمة”؛ والذي يحكي مسيرة نماء وازدهار على يد جلالة الملك المؤسس طيب الله ثراه وأبناءه الملوك الذين تابعوا مسيرة النهضة والرقي حتى اصبحت المملكة في مصاف الدول العظمى بالعالم.

