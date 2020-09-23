احدث الأخبار

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
منطقة المدينة المنورة
 إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين
أبرز المواد
 “حلّق فوق أغلى وطن” فعالية ينظمها فريق بدر للطيران الشراعي بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠
منطقة المدينة المنورة
 صدور الموافقة الملكية على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا
محليات
 جدارية إسكان جازان “مشاعر وطنية وعبارات صادقة للقيادة الرشيدة”
منطقة جازان
 الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات
أبرز المواد
 مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
أبرز المواد
 كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030
أبرز المواد
 الإطاحة ب7 مواطنين ارتكبوا 30 جريمة سرقة بالرياض
أبرز المواد
استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

منطقة المدينة المنورة
إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

أبرز المواد

صدور الموافقة الملكية على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا

صدور الموافقة الملكية على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا
http://almnatiq.net/?p=905676
المناطق - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بحيث يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة بقرار مجلس الوزراء (131) بتاريخ 3/3/1439هـ.

ويهدف التنظيم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين في محافظة العلا، وتوفير الممكنات لاستقطاب الكفاءات، كما يهدف إلى جعل محافظة العلا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الفرص الواعدة التي تملكها المحافظة.

وتهدف الهيئة إلى تطوير المحافظة والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبالمجالات المحددة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والسائحين بأفضل الخدمات.

ومن خلال التنظيم ستدرس الهيئة أفضل النماذج الدولية للممارسات المتعلقة بالأنشطة التنظيمية، وذلك بالشكل الذي يسهم في تحقيق الهيئة لاستراتيجيتها، والاستجابة لمتطلبات الخطط المستقبلية، ويشمل التنظيم الجديد تأسيس مركز موحد لدعم جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في محافظة العلا تقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والمواطنين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي.

وحسب التنظيم الجديد ، يقوم مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي بالرفع إلى مجلس الوزراء بميزانية تتناسب مع الحاجة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير المحافظة، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حباها الله من تراث إنساني.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*