استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

المناطق - الرياض

تلقى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خسارته الثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعد أن كسبه استقلال طهران الإيراني، الأربعاء، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد أخضر جدة إثر هزيمته عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بست نقاط، فيما رافقه الفريق الإيراني بعد وصوله إلى 5 نقاط في المركز الثاني، متساوياً مع الشرطة العراقي بالرصيد ذاته، متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بعد أن تعادلا في مباراتيهما (1-1).

وتبدلت الحسابات في المجموعة بعد أن غادر فريق الوحدة الإماراتي البطولة، واعتباره منسحباً، وإلغاء جميع نتائجه في ظل عدم قدرته على المشاركة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين عناصره قبل استئناف المباريات بأيام.



ويلاقي الأهلي في دور الـ16 صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، والذي يتنافس عليه فريقي شباب الأهلي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، فيما سيلعب الفريق الإيراني أمام الهلال الذي صعد متصدراً للمجموعة الثانية.