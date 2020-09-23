احدث الأخبار

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
منطقة المدينة المنورة
 إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين
أبرز المواد
 “حلّق فوق أغلى وطن” فعالية ينظمها فريق بدر للطيران الشراعي بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠
منطقة المدينة المنورة
 صدور الموافقة الملكية على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا
محليات
 جدارية إسكان جازان “مشاعر وطنية وعبارات صادقة للقيادة الرشيدة”
منطقة جازان
 الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات
أبرز المواد
 مسيرة على خطى المؤسس تقودها “مسك الخيرية” احتفاءً باليوم الوطني السعودي
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
أبرز المواد
 كلمة الملك في الأمم المتحدة: اخترنا في #المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة2030
أبرز المواد
 الإطاحة ب7 مواطنين ارتكبوا 30 جريمة سرقة بالرياض
أبرز المواد
استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمير المدينة المنورة يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

منطقة المدينة المنورة
إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

أبرز المواد

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16

استقلال طهران يهزم الأهلي.. ويلاقي الهلال في دور الـ16
http://almnatiq.net/?p=905698
المناطق - الرياض

تلقى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خسارته الثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعد أن كسبه استقلال طهران الإيراني، الأربعاء، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتوقف رصيد أخضر جدة إثر هزيمته عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بست نقاط، فيما رافقه الفريق الإيراني بعد وصوله إلى 5 نقاط في المركز الثاني، متساوياً مع الشرطة العراقي بالرصيد ذاته، متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بعد أن تعادلا في مباراتيهما (1-1).
وتبدلت الحسابات في المجموعة بعد أن غادر فريق الوحدة الإماراتي البطولة، واعتباره منسحباً، وإلغاء جميع نتائجه في ظل عدم قدرته على المشاركة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين عناصره قبل استئناف المباريات بأيام.

ويلاقي الأهلي في دور الـ16 صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، والذي يتنافس عليه فريقي شباب الأهلي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، فيما سيلعب الفريق الإيراني أمام الهلال الذي صعد متصدراً للمجموعة الثانية.

روابط ذات صلة

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام ويؤكد جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين
الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

الأمير تركي بن طلال: يحق لنا أن نفخر بوطن نشاهد فيه منظومة هائلة من المنجزات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*