رئيس مركز أم الجماجم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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رفع خالدبن بندر الدويش رئيس مركز أم الجماجم برقية تهنئة للقادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة .

وقال الدويش ” بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (٩٠) لبلادنا الحبيبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى أمير المنطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندربن عبدالعزيز وإلى نائب أمير المنطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإلى صاحب سمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة حفظهم الله جميعا والى الأسرة المالكة والى الشعب السعودي

حيث أن هذا المناسبة الغالية على قلوبنا والتي تتكرر كل عام نستذكر بطولة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه من لم الشمل وجمع الشتات لهذا الوطن الكبير المعطاء وهي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية

وتواصل المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” مسيرة التنمية والازدهار من من خلال رؤية المملكة 2030 ,وبفضل الله ثم

حكومتنا رشيدة التي تفوقت على الكثير من بلدان العالم المتقدمة بما اتخذته من إجراءات للتصدي الوباء جائحة ( كورونا ) وأثمرت المرجو منها في تقليل أعداد الإصابات في بلادنا الغالية واثبتت للعالم كافة أن حقوق الانسان ثابته حيث جعلت صحة الانسان في المقدمة ولم يقتصر على المواطن بل المقيم وأيضاً المقيم غير النظامي.

كما اتخذت قرارات حاسمة لرفع المعاناة الاقتصادية عن كاهل المتضررين من هذه الأزمة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها ومساعدة أبناء هذا الوطن على عبور الأزمة بأقل الخسائر،

ما بذلته الدولة – رعاها الله – من جهود في دعم كل القطاعات خلال هذه الأزمة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، والقطاع الغير ربحي حيث كان لهذا الدعم الأثر الايجابي الكبير

سائلا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة.”