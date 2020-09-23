القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن ، في العقد الثاني من العمر ، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة ، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية .