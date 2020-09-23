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القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=905714
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن ، في العقد الثاني من العمر ، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة ، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية .

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