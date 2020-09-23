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مصر.. مقتل 4 سجناء و 3 رجال شرطة في محاولة هروب من سجن طرة

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مصر.. مقتل 4 سجناء و 3 رجال شرطة في محاولة هروب من سجن طرة

مصر.. مقتل 4 سجناء و 3 رجال شرطة في محاولة هروب من سجن طرة
سجن طرة - أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=905740
المناطق - الرياض

ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن.

وأوضح المصادر أن قوة تأمين سجن طرة تصدت لمحاولة الهروب، مما أسفر عن مقتل الأربعة سجناء و3 من عناصر الشرطة المصرية.

وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقوا مصرعهم هم: “السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين”.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن أسمه إن الأربعة كانوا مدانين في قضايا “إرهاب”.

وتواجه القوات الأمنية والجيش المصري مسلحين ينتمون لفرع تنظيم داعش في مصر الذي ينشط في شمال ووسط سيناء.

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