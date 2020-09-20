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أهالي الباحة يحتفلون باليوم الوطني الـ 90

أهالي الباحة يحتفلون باليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=905743
المناطق - واس

تنوعت مظاهر الفرحة بين أهالي منطقة الباحة والمقيمين فيها من مكان إلى أخر ومن شخص إلى أخر للتعبيرٍ بحبٍ صادقٍ بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 .
وجسدت مشاعر المواطنين الحب والتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة، حيث عبروا بكل صدق ومحبة عن سعادتهم بيوم توحيد المملكة الغالية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، كما توشح الجميع من الرجال والنساء والأطفال بأعلام الوطن وصور الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، فيما امتلأت الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بسيارات المواطنين التي تزينت بصور القيادة الرشيدة وأعلام المملكة تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.
من جانبه عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة الوطنية التي تعيد إلى الأذهان قصة الكفاح والملحمة البطولية التي قام بها الملك عبد العزيز -رحمه الله- لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله “، منوهين بما تحقق لهذه البلاد منذ توحيدها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والنهضة الحضارية العملاقة في شتى المجالات، عادين ذلك فخراً ومجداً لكل سعودي.

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