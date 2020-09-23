العلم السعودي يعلو 1200 سارية في المدينة المنورة ابتهاجاً بيوم الوطن

المناطق - واس

دشّنت أمانة المدينة المنورة اليوم برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 في حديقة الملك فهد المركزية.

و واكبت “واس” ميدانياً انطلاق برنامج الفعاليات الذي شاركت فيه جهات حكومية وتطوعية بالمنطقة، حيث استُهلّت الفعاليات بمسيرة للمركبات جابت الشوارع الرئيسة واختتمت في الحديقة المركزية، فيما علت رايات الوطن خفاقة 1200 سارية في الشوارع الرئيسة، تحيطها أنوار خضراء سطعت على امتداد 6800 متر من الطرقات والشوارع داخل المدينة المنورة, كما ارتسمت رسائل الولاء والانتماء في اللوحات الإعلانية والميادين والشوارع وعلى الشاشات الإلكترونية، تعبيراً عن مدى الفخر والاعتزاز بمسيرة عظيمة ومنجزات متواصلة تسطّرت في أرجاء هذا الوطن منذ توحيده قبل تسعين عاماً.

وتتضمن الفعاليات أنشطة فنية تحتضنها “جادة قباء” – وسط المدينة – غداً، تشمل مجموعة من الجداريات والرسومات، ومعرضاً للفنون التشكيلية في الجادة التي تقع على امتداد الطريق الواصل بين المسجد النبوي ومسجد قباء.