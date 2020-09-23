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الإمارات تشارك المملكة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات تشارك المملكة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني

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الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

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العلم السعودي يعلو 1200 سارية في المدينة المنورة ابتهاجاً بيوم الوطن

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عروس الشمال (حائل) تبتهج وتتزيَّن احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

عروس الشمال (حائل) تبتهج وتتزيَّن احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

منطقة حائل

الإمارات تشارك المملكة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني

الإمارات تشارك المملكة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=905787
المناطق - الرياض

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين شعبي البلدين.
وقدم فريق “فرسان الإمارات” للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات عروضاً جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي، مرورًا على سفارة المملكة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
كما نظم مطار أبوظبي الدولي عدداً من الفعاليات تخللها رفع أعلام المملكة في أرجاء المطار في خطوة تجسد العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين لاسيما على صعيد قطاع الطيران والنقل الجوي.
فيما تزينت مباني وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ومنشآتها بعلمي البلدين في تعبير يؤكد عمق روح الأخوة التي تربط الشعبين والعلاقات التاريخية بين البلدين.
وزينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 90 من دورياتها بمدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية وشعار “معاً أبداً” احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
كما احتفلت شرطة أبوظبي بالمناسبة نفسها مع خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي والنقطة الأمنية في غنتوت.
ونوه المشاركون في الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية، مثمنين عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً, ووزعت الورود وأعلام البلدين الشقيقين والهدايا الرمزية على الأطباء ورجال الشرطة في النقطة الأمنية بمنطقة غنتوت.
وأقامت الإدارة العامة لجمارك في أبو ظبي احتفالات تحت شعار ” معاً أبداً ” تخللها العديد من الفعاليات المبهجة في مقر جمارك أبوظبي والمنافذ الجمركية التي تزينت بالأعلام السعودية والإماراتية كما توشح موظفو الجمارك الأعلام في أجواء مليئة بالفخر تجسد العلاقات الأخوية الراسخة.
من جانبهم عبر موظفو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وهم متوشحون بعلمي السعودية والإمارات عن اعتزازهم وفرحتهم بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يمثل يوماً وطنياً إماراتياً، مؤكدين في عبارات تهنئة عبر الفيديو لأشقائهم في المملكة العربية السعودية أن الإمارات والسعودية يجسدان تاريخاً من الفخر والإخاء و الانتماء.

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