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أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

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أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=905795
المناطق - الحدود الشمالية

احتفى أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 90 ، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم ، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر – حفظهم الله -.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها : تقديم عروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.
ورصدت عدسة “واس” مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي شملت تزين الشوارع والميادين والأسواق التجارية.

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