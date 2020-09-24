أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

المناطق - الحدود الشمالية

احتفى أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 90 ، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم ، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر – حفظهم الله -.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها : تقديم عروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.

ورصدت عدسة “واس” مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي شملت تزين الشوارع والميادين والأسواق التجارية.