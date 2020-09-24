احتفى أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 90 ، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم ، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر – حفظهم الله -.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها : تقديم عروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.
ورصدت عدسة “واس” مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي شملت تزين الشوارع والميادين والأسواق التجارية.
أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90
احتفى أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 90 ، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم ، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر – حفظهم الله -.
التعليقات (٠) اضف تعليق