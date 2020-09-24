الأميرة مضاوي بنت سعود تشارك بنات المنطقة الاحتفاء باليوم الوطني 90

المناطق - الجوف

شاركت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود اليوم بنات منطقة الجوف فرحتهن بالاحتفاء باليوم الوطني 90 ، حيث التقت مساء الليلة بمجموعة من بنات المنطقة بمركز المؤتمرات بمحافظة دومة الجندل ، وشاهدت سموها مجموعة من معروضات الأسر المنتجة وأعمال للفنانات التشكيليات.

وألقت الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع كلمة رحبت فيها بسمو الأميرة مضاوي ومشاركتها بنات المنطقة فرحة الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني90 للمملكة العربية السعودية، رافعة التهنئة للقيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة الجوف ، داعية الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء .

بعد ذلك ألقت سمو الأميرة مضاوي كلمة قالت فيها نجتمع في هذا المساء المبارك ونحن نحتفل بمناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة على ثرى هذه البلاد المباركة وهي مناسبة اليوم الوطني التسعين لتأسيس هذا الكيان الشامخ ، الذي خاض بطولة وحدته المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” رحمه الله ” مستعيناً بالله ثم بالرجال الأوفياء ، حيث أسس دولة التوحيد التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وسار على هذا النهج أبنائه الملوك البررة وفي كل عهد تشهد هذه البلاد تطوراً ونهضة في جميع المجالات ، حتى عهدنا الحاضر الذي تعيشه بلادنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، فقد شهد عهدنا الحاضر نهضة كبيرة تنموية واقتصادية ومجتمعاً واعياً تجاه وطنه وقيادته .

وأضافت سموها في هذه المناسبة المباركة يشرفني أن أرفع باسمي ونيابة عن سيدات منطقة الجوف التهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بيومنا المجيد وعلى ما حظيت به المرأة السعودية من اهتمام وتمكين للمشاركة في بناء هذا الوطن ومواصلة مسيرته التنموية، ولا يسعني إلا أن أشكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على جهوده في المنطقة والتي تشهد نهضة تنموية سنقطف ثمارها قريباً بإذن الله .

وفي الختام أدعو الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة .

بعد ذلك ألقت الدكتورة سلطان الرويلي كلمة رحبت فيها بسمو الأميرة مضاوي في هذه المناسبة التي يفرح فيها شعب المملكة ويتبادلون عبارات الولاء والانتماء للقيادة والوطن الغالي .

ثم تنوعت الفقرات مشتملة على القصائد الشعرية في الوطن والأوبريت .

وأعربت سموها عن شكرها للحاضرات لما أبدينه من مشاعر وطنية تجاه وطننا العزيز .