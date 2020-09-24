محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

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افتتح محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 90 على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة حيث كان في استقباله رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الأستاذ متعب بن أحمد الهديب ورئيس البلدية المهندس فهد بن ابراهيم العنزي ورئيس جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الأستاذ خالد العيسى و رئيس جمعية الفنون بالقريات حابس الفندي .

وعند وصول سعادة المحافظ قص شريط جدارية يوم الوطن والتي اشتملت على 21 لوحة فنية وطنية شارك في رسم ابداعها الفنانين والفنانات التشكيليين طيلة الأيام الماضية واستمع لشرح عن هذه اللوحات وتم تكريم المشاركين و الفاعلين وبعدها قدم رئيس المجلس البلدي لمحافظ دومة الجندل درع تذكاري بهذه المناسبة .

ثم افتتح محافظ دومة الجندل مقر إدارة الري في الاحتفال حيث كان في استقبال المهندس أسامه البادي وإعطاء إشارة البدء في توزيع أشجار على المجتمع والتي تمثل مشاركة وطنية و توعية مجتمعية بأهمية غرس الأشجار .

ثم بدأ الحفل الرسمي بداية بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم وعدد من الكلمات الترحيبية و الوطنية بداية بكلمة رئيس البلدية المهندس فهد العنزي ذكر فيها اعتزاز الوطن بشعبه واعتزاز الشعب بقيادته و وطنه سائلا الله مزيدا من الرخاء و التقدم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد الأمين .

بعدها كلمة الأهالي للدكتور أحمد السالم قال فيها إن الوطن الغالي يستحق منا كل تضحيات وكل غالي ونفيس سائلا الله مزيدا من البذل والعطاء و الخير و النماء .. ثم قصيدة شعرية وطنية تمثل الفخر و الاعتزاز بالوطن الغالي القاها الشاعر عواد الحنيني .

ثم أوبريت ( الجوف دار الهيل ) كلمات الشاعر عوده بن غازي الحسن وإلقاء المنشد عواد الوجدي بعدها تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة و الداعمين و الرعاه و رؤساء اللجان .

ثم قدم رئيس البلدية المهندس فهد بن ابراهيم العنزي درع تذكاري لسعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط سائلا الله العون و التوفيق ومزيدا من التقدم لبلادنا الغالية .