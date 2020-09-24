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محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

منطقة الجوف
حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

منطقة الجوف

حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=905819
المناطق - الجوف

شهد اليوم الأول لاحتفالات اليوم الوطني بمحافظة دومة الجندل حضور كثيف من الأفراد و العائلات وذلك في مقر الاحتفالات بحديقة طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة وجاءت الاحتفالات بتنظيم وإشراف بلدية دومة الجندل و المجلس البلدي ومشاركة عدة جهات حكومية ورعاية عدة مؤسسات أهلية ورعاية صحيفة نيوز ناو .
مقر الاحتفالات شهد توافد عدد كبير من أفراد المجتمع منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 وهو يوم الذكرى والتسعون لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية .
وشهد المقر توافد العائلات و الأطفال والكبار والصغار وكل أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين حيث شهد المقر اطلاع الحضور على جدارية يوم الوطن والتي شارك فيها 21 فنان و فنانه برسم ابداعاتهم و رسوماتهم الوطنية .
كم استمتع الحضور بمشاهدة الحفل الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني 90 بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورؤساء الدوائر الحكومية و الأهالي والذي تخلله الكلمات الوطنية و القصائد الشعرية و الأهازيج الوطنية والتكريم .
واستمتع الحضور الكثيف بالأجواء المنعشة في المساء بحديقة طريق الملك عبدالعزيز وكذلك البيع و الشراء من عربات التسوق الموجودة بكثافة في الموقع واستمتع الأطفال كثيرا في الألعاب المطاطية و الحركية و المسابقات و الجوائز في مقر الاحتفالات الوطني بمحافظة دومة الجندل بالجوف .
يذكر أن الاحتفالات مستمرة طيلة الثلاثة أيام القادمة يتخللها توزيع العديد من الجوائز و الهدايا .

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