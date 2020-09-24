حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

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شهد اليوم الأول لاحتفالات اليوم الوطني بمحافظة دومة الجندل حضور كثيف من الأفراد و العائلات وذلك في مقر الاحتفالات بحديقة طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة وجاءت الاحتفالات بتنظيم وإشراف بلدية دومة الجندل و المجلس البلدي ومشاركة عدة جهات حكومية ورعاية عدة مؤسسات أهلية ورعاية صحيفة نيوز ناو .

مقر الاحتفالات شهد توافد عدد كبير من أفراد المجتمع منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 وهو يوم الذكرى والتسعون لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية .

وشهد المقر توافد العائلات و الأطفال والكبار والصغار وكل أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين حيث شهد المقر اطلاع الحضور على جدارية يوم الوطن والتي شارك فيها 21 فنان و فنانه برسم ابداعاتهم و رسوماتهم الوطنية .

كم استمتع الحضور بمشاهدة الحفل الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني 90 بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورؤساء الدوائر الحكومية و الأهالي والذي تخلله الكلمات الوطنية و القصائد الشعرية و الأهازيج الوطنية والتكريم .

واستمتع الحضور الكثيف بالأجواء المنعشة في المساء بحديقة طريق الملك عبدالعزيز وكذلك البيع و الشراء من عربات التسوق الموجودة بكثافة في الموقع واستمتع الأطفال كثيرا في الألعاب المطاطية و الحركية و المسابقات و الجوائز في مقر الاحتفالات الوطني بمحافظة دومة الجندل بالجوف .

يذكر أن الاحتفالات مستمرة طيلة الثلاثة أيام القادمة يتخللها توزيع العديد من الجوائز و الهدايا .