مليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لحاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز

مليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لحاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز

أبرز المواد
“السويدان”: ملوك السعودية ضربوا مثلاً في المحافظة على وحدة الوطن

“السويدان”: ملوك السعودية ضربوا مثلاً في المحافظة على وحدة الوطن

المنطقة الشرقية
محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

منطقة الجوف
حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

منطقة الجوف

مليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لحاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز

مليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لحاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز
http://almnatiq.net/?p=905830
المناطق_متابعات

حلقت طائرة من دون طيار تابعة لمليشيات «الحرس الثوري» الإيراني فوق حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» خلال عبورها مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لـ«لحرس الثوري»، نشرت صوراً قالت إنها لحاملة الطائرات الأميركية، التقطت من خلال طائرات من دون طيار إيرانية الصنع، وتظهر في الصور مقاتلات على سطح حاملة الطائرات.

ووفقاً لـ«جارديان»، امتنع الأسطول الخامس للبحرية الأميركية الذي يشرف على الرحلات في الشرق الأوسط عن التعليق.

وأضافت أن الحاملة الأميركية والعديد من السفن الحربية الأخرى، عبروا الجمعة الماضي، مضيق هرمز، أهم ممر شحن في العالم لشحنات النفط، حسبما قالت البحرية الأميركية، في «مناورة سبق تحديد موعدها».

ولفتت إلى أن «الحرس الثوري» نشر من حين لآخر على مدى العقد الماضي صوراً لسفن أميركية في الخليج. ففي عام 2019 نُشرت صور مماثلة لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس دوايت أيزنهاور» وكذلك لسفينة حربية أميركية أخرى في الخليج، وقيل وقتها إن طائرة من دون طيار تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني حلَّقت فوق القطع البحرية الأميركية والتقطت الصور.

روابط ذات صلة

الكلاب.. أحدث وسيلة للكشف عن مصابي كورونا

الكلاب.. أحدث وسيلة للكشف عن مصابي كورونا
الليرة التركية تواصل الهبوط المدوي.. وتسجل الأسوأ

الليرة التركية تواصل الهبوط المدوي.. وتسجل الأسوأ
نهائي السوبر الأوروبي يهدد بكارثة.. “قنبلة كورونا الموقوتة”

نهائي السوبر الأوروبي يهدد بكارثة.. “قنبلة كورونا الموقوتة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*