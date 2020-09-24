” 34 مليار دولار”..حجم سوق خدمات الأغذية والتموين في المملكة

المناطق_الرياض

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر عدد من السكان مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إذ أن فيها ما يقربمن 30 مليون نسمة يمثلون 70٪ من مجموع السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، و 50٪ منهم تحت سن 25 سنة .

وبحسب الارقام والمعلومات الصادرة عن “معرض فوديكس السعودية” يبلغ حجم سوق الأغذية العضوية و الصحية و المتخصصة في المملكة 27 مليار دولار أمريكي , وحجم سوق خدمات الأغذية والتموين في المملكة بلغ 34 مليار دولار , كما بلغت قيمة إستهلاك المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية 70 مليار دولار أمريكي, بنسبة 60% من إجمالي استهلاك الأغذية في الخليج .

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا , يبدو أن صناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية في وضع جيد للنمو بمعدل كبير في المستقبل القريب. حيث يتزايد الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية عامًا بعد عام، وتتصدر القائمة المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال وغيرها، حيث يستفيد قطاع تجارة الأغذية أيضًا من نظام بيئي متطور يلبي المعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذ في الاتساع.

وبحسب موقع “مباشر انفو” فإن أرباح شركات إنتاج الأغذية بالسعودية قد قفزت بنسبة 85% بالربع الأول من 2020 , وإن شركات إنتاج المواد الغذائية والمشروبات أو التي تبيعها بالتجزئة، بما في ذلك شركات أسواق العثيم ومراعي وسدافكو ومجموعة صافولا، من بين الشركات القليلة التي تشهد تأثيراً إيجابياً قصير المدى منذ تفشي وباء الكورونا، وبالرغم أنه وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير انتشار الفيروس وتداعيات التصعيد التنظيمي على المواقف المالية للقطاعات المختلفة، فإن توقعنا السلبي لهذا القطاع هو الأقل.

الاستثمار في السوق السعودي الغذائي

على الرغم من تعطل العديد من القطاعات بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19، إلا أن الشركات الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات شهدت زيادة في الاستثمارات قدرها 277% في النصف الأول فقط من عام 2020، مقارنةً مع تم تحقيقه خلال العام السابق ,حيث استحوذت السعودية على 22% من هذه الاستثمارات بحسب ” موقع قناة العربية” .

هذا وقد شهد سوق المواد الغذائية والاستهلاكية بالمملكة نمواً متسارعاً، نتيجة للزيادة المتصاعدة في عدد السكان، فضلاً عن السياسة التسويقية التي ينتهجها هذا القطاع من خلال التنويع في السلع والخدمات والاهتمام بالنوعية والجودة، وإدخال عوامل المتعة والترفيه في العملية التسويقية، والتحول في السلوك الاستهلاكي وارتفاع الوعي لدى المستهلك , وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق قارب الـ70 مليار ريال وبزيادة سنوية تتجاوز الـ 7%.

كيف تستثمر بالسوق السعودي الغذائي سواء بالاستيراد والتصدير؟

العمل في مجال الاستيراد والتصدير في السعودية على وجه الخصوص يعد خيارًا رائعًا للراغبين في بدء استثمار مربح بتكاليف متوسطة , فالسعودية تحتل المرتبة العشرون في قائمة الدول الاكثر تصديرًا للسلع علي مستوى العالم .

حيث أن للصــادرات دور قــوي فــي نفــاذ الســلع المحليــة للأســواق الدوليــة، الأمــر الذي يجعل من تطــور ونمو الصادرات أحــد أهم مصادر تنويــع الدخــل بالنســبة للقطاعين الخــاص والحكومي.

وتأتي أهم خطوة بعــد اختيــار الســوق الأنســب للتصدير , مرحلــة اختيــار آليــة الدخول إلى هذا الســوق، حيــث أن هناك خيارين للدخول إلى الســوق من خلالها، وهــي كالتالي:

الأستثمار الأجنبي المباشر : وهــو دخــول المنشــأة إلــى الســوق المســتهدف كمســتثمر أجنبــي، ويأتــي هــذا النــوع من الأســتثمار على عدة أشــكال، مثل: المشــروع المشترك، أو عمليات الدمج والأستحواذ، أو إنشاء فرع للمنشأة في دولة أجنبية. ويتسم هذا النوع من الأستثمار بارتفاع التكاليف ودرجــة المخاطــرة العاليــة، وبالتالــي فإنه لا ينصح به للمصدرين الجدد أو للأســواق الجديدة.

الأستثمار الأجنبي غير المباشر: وهو دخول أحد الأســواق الأجنبية من خلال وســيط، وفي هذه الحالة ســتدخل المنتجات المصدرة الســوق ولكن ليس عن طريق المنشــأة المصدرة نفســها، كما أنها لن تكون مســؤولة عن بيع منتجاتها للمســتهلكين النهائيين في ذلك الســوق.

أما بخصوص الواردات السعودية فقد بلغت قيمة الوردات السلعية حوالي (واحد وأربعوَن مليارا وتسعمائة وتسعة عشر مليوَن ريال سعودي) في شهر يناير لعام ٢٠١٩ الماضي .

مادور سوق العملات في أستيراد والتصدير في التجارة الغذائية؟

اذا قررت الدخول الى عالم الاستيراد والتصدير في السعودية فأنت مقبل على عمل كبير يحتاج الى الكثير من الجهد والمعرفة , بالاضافة الى متابعة سعر صرف العملات وتداولها بسوق الفووركس وخصوصا لأصحاب الشركات التي تصدر بضائعها ومنتجاتها الى دول أخرى لأنهم يراقبوا أسعار سلعهم ويقارنوها مع أسعار السلع المنافسه لهم في ذلك البلد المصدر إليه , وأيضا من أجل التحكم في الأرباح ومنع الخسائر الناتجه عن تغير سعر العمله فجأه , ففي حالة أنخفاض العمله لنفس البلد المصدر للبضائع فإن هذا الأمر يعتبر تهديد لشركات التصدير حيث أنه يتوجب عليهم وبشكل مباشر تعديل العقود التجارية المبرمه بينهم وبين التجار الاخرين حتى يتم منع الخسائر الناتجه عن تقلبات أسعار الصرف .

و يمكن ايضا الاستثمار في التداول عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، السلع والعملات الاجنبية، في العقود مقابل الفروقات , و الربح من التقلبات في أسعار الأدوات المالية , ولسد احتياجات الشركة للعملات، وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.