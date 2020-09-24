الرياض تبلغ الأمم المتحدة برصد بقعة نفط قرب خزان صافر العائم

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حذرت السعودية مجلس الأمن من أن بقعة نفطية شوهدت على مسافة خمسين كيلومتراً إلى الغرب من خزان صافر العائم، الذي يواجه خطر تسريب مليون و100 ألف برميل من الخام قبالة ساحل اليمن.

وقال عبد الله المعلمي، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن خبراء لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع.

وقال المعلمي إن الخزان وصل إلى حالة حرجة، وإن الوضع يهدد كل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية، مضيفاً أن الوضع الخطير وتجب معالجته.