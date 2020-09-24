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“التأمينات” تكشف عن طريقة واحدة لزيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد

“التأمينات” تكشف عن طريقة واحدة لزيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد
http://almnatiq.net/?p=905848
المناطق_الرياض

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد من خلال شراء مدة إضافية.

وردت “التأمينات” على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر «تويتر»، والذي تساءل: «هل بإمكان المتقاعد زيادة راتبه التقاعدي بعد التقاعد وذلك بشراء مدة إضافية؟ مع العلم بأن لديه أكثر من ٣٢٠ شهرًا خدمة».

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات ، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنه يمكن زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد بشراء مدة إضافية.

وأوضحت أنه يمكن لكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات الاشتراك في النظام اختياريًّا، ويمكنه الاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري.

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