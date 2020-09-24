مقتدى الصدر ينّدد بعمليات اغتيالات وقصف ينفذها الحشد الشعبي

صرح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الأربعاء أن العراق لم يعد يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعي تويتر: أن مايحدث من قصف وأغتيالات من بعض المنتمين للحشد الشعبي وأن كنتم غير راضين عنه وهذا لايكفي بل لابد من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسع معاً لأستقلال العراق وسيادته وسلامه أمنه والأ ضاع العراق من بين أيدينا.

وأضاف : نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف كما نؤكد على السلمية في شتى التعاملات فما عاد العراق يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية والشغب.

ودعا المجاهدين إلى: النأي بالنفس عن السياسة المبتذلة حفاظاً على سمعتهم وتاريخهم وأن ماتقوم به بعض الفصائل المنتمية إلى الحشد الشعبي فيه أضعاف للعراق وشعبه ودولته وتقوية للقوى الخارجية وعلى رأسها أمريكا.