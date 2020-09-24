مصر تسجل 121 حالة إيجابية جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفايروس كورونا و16 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.