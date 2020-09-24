أبرز معالم كوريا الجنوبية يتزين بالعلم السعودي احتفالا باليوم الوطنى 90

المناطق-يونهاب

تزين برج جبل نامسان في وسط عاصمة كوريا الجنوبية، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، مساء أمس الأربعاء باللون الأخضر وصورة علم المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى يومها الوطني الـ 90.

وبحسب وكالة “يونهاب” شبه الرسمية الكورية، دعت سفارة المملكة لدى سيول إلى مشاركة الشعب الكورى احتفالها حيث تم إضاءة البرج باللون الأخضر وصورة العلم السعودى مع عبارة تهنئة لمدة ثلاث ساعات من الساعة السابعة وحتى العاشرة من مساء يوم أمس الأربعاء.