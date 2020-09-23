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أمير القصيم يشهد الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ببريدة

أمير القصيم يشهد الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ببريدة
http://almnatiq.net/?p=905878

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء امس ، احتفال منطقة القصيم باليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية ، الذي تنظمه أمانة المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ، ومسؤولي المنطقة ومدراء الجهات الحكومية والقيادات العسكرية وأهالي المنطقة والأعيان وجمعاً من المواطنين.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل حيث بآيات من الذكر الحكيم , ثم قصيدة شعرية وطنية بعنوان “سيرة معزي” للشاعر رشيد الفريدي.

إثر ذلك قدم عرضاً مرئياً بعنوان “مشاعل همة حتى القمة” للطفلين غيث الحربي وجنى الجلعود , تلا ذلك أوبريت “رؤية وطن” استعرض فيه التاريخ السعودي وعلى أن المواطن في وجدان الوطن عبر سرد مواقف الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس المملكة ـ طيب الله ثراه ـ مع الطبيب بول هارسون وقت جائحة الحمى الاسبانية والمواقف التاريخية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ خلال جائحة كورونا , وفي ختام الحفل المقام بهذه المناسبة الوطنية السعيدة قدمت العرضة السعودية.

وأبدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , سعادته بما شاهده من كرنفال وطني امتزجت من خلاله مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي نستذكر فيها توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ, وعطاء مستمر تتلقاه المنطقة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مؤكداً سموه على أن مؤسس هذا الكيان كان يحمل في قلبه إيمان راسخ بأن من كان هدفه رفعة هذا الدين، وحماية مقدسات المسلمين ، فلن يخذله الله أبداً ، وسار بثقة مطلقة ، حتى أتم الله له مُراده في زمنٍ قياسي.

وقال سموه : إن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب , بل بحب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي لمنجز الوطن والحفاظ على مكتسباته والفخر بذلك , مشيراً إلى أن من أهم عوامل تأصيل حب الوطن هو شكر الله جل علاه على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة القلوب قبل وحدة الديار , مثمناً كافة الجهود التي بذلت من قبل أمانة المنطقة وكافة الجهات المشاركة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

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