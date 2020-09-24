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لودريان: تعليق إسرائيل ضمّ أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي

لودريان: تعليق إسرائيل ضمّ أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي
http://almnatiq.net/?p=905887
المناطق - وكالات

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إنه “لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا نحن “مصممون على تحقيق الاستقرار الإقليمي”. واعتبر أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار .

ورحب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس “باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل”.

بدوره، اعتبر وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن اتفاقيات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل خطوة مهمة، مؤكداً على أهمية التوصل لحل شامل يلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وضمّ اجتماع الوزاري وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزراء خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وممثلة الاتحاد الأوروبي سوزانا تريستال، الذين سيبحثون “سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، بغية التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أن اجتماع الغد هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 2020، عبر آلية الاتصال المرئي.

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