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أمانة الشرقية: إطلاق (90) قارباً مُضيء وتوزيع الهدايا والحلوى بالطرق في اليوم الوطني الـ90 للمملكة

أمانة الشرقية: إطلاق (90) قارباً مُضيء وتوزيع الهدايا والحلوى بالطرق في اليوم الوطني الـ90 للمملكة

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أمانة الشرقية: إطلاق (90) قارباً مُضيء وتوزيع الهدايا والحلوى بالطرق في اليوم الوطني الـ90 للمملكة

أمانة الشرقية: إطلاق (90) قارباً مُضيء وتوزيع الهدايا والحلوى بالطرق في اليوم الوطني الـ90 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=905890
المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر، (90) قارباً مُصغّر ومُضيء يحمل شعار المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الـ 90، وذلك في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام، بحضور رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، وعدد من مسؤولي الأمانة والبلديات وعدد كبير من المواطنين والمقيمين لمشاهدة الفعالية.

وجاء عدد القوارب (90) قارباً إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد كل عام، متجاوزةً بها المملكة كافة التحديّات لتحقق رؤيتها الوطنية بكل ثقة في القيادة الحكيمة لنهضة الوطن ورخاء المواطن.

وحرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، فقد قامَ منسوبي بلدية شرق الدمام بتوزيع الهدايا ميدانياً للمواطنين، ومشاركتهم البهجة بتوزيع الحلوى والشوكولاتة، حيث خُصصت (200) هدية تم توزيعها على قائدي السيارات بطريق الكورنيش، وكذلك طريق الملك فهد بن عبد العزيز، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المبادرة واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

واختتمت بلدية شرق الدمام فعالياتها بالاحتفال باليوم الوطني بمجمع تجاري ” “، حيث قامت البلدية بمشاركة المواطنين والمقيمين بالاحتفال وسط أجواء مُبهجة.

 

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