أمين الشرقية يدشن دوار البيرق في محافظة الخبر

المناطق - الدمام

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء أمس الاربعاء الموافق ٠٦/٠٢/١٤٤٢هـ، دوار البيرق الواقع في حي العزيزية بمحافظة الخبر، والرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك فهد، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات عبدالله بن عبد اللطيف الفوزان، و لمهندسين المنفذين للتصميم وهم ثلاثة شباب سعوديين، و شابة سعودية، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية.

وقام معاليه بعد تدشينه بتفقد الدوار، حيث استمع الى شرح مفصل عن تصميم وفكرة الدوار والتي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص فيما يخدم المنطقة، حيث تم إقامة الدوار على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، وصممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.

وعقب انتهاء مراسم التدشين قال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: نحتفل هذا اليوم بتدشين واحد من أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر وهو مجسم البيرق الذي يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية، من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، والتي تأتي تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة.

وأشار الى إن أمانة المنطقة الشرقية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتولي الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص أولوية خاصة، لافتا الى أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها جسور مشاة ومجسمات جمالية وميادين وحدائق عامة والعديد من المبادرات المتعددة والتي أحدثت نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والتنمية في المنطقة الشرقية والمساهمة في تعزيز التكامل والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رفاهية المواطنين.

وأوضح أمين الشرقية أن الشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية وشركائها الدائمين تمثل نموذجاً للشراكة الفعالة تقدم من خلاله خدمات ذات جودة عالية وتكرس مفهوم التعاون، خاصة أنه تقع على عاتقها مسؤولية تجاه المجتمع ومن باب هذا المنطلق فإن الأمانة ترحب دائما بكافة الأفكار والمبادرات التي تقدم لها من الجميع وتسعى دائما الى تذليل كافة العقبات إن وجدت حتى تشق تلك المبادرات طريقها وتخرج الى النور، والتي سوف تعزز النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية، كما أنها تأتي تماشيا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته، مؤكدا أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها إنشاء هذه المجسمات الجمالية وتحسين الميادين بالمنطقة.

وتقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الدعم اللامحدود وما يلاقيه القطاع البلدي وشركاءه من القطاع الخاص من رعاية واهتمام من سموهما حفظهما الله، كما قدم الشكر لكل من ساهم ودعم المشاريع التي تنفذ على مستوى المنطقة الشرقية، لتنفيذ هذه الأفكار والمقترحات لتصبح المنطقة بالشكل الذي نراه اليوم مزدهرة وتعيش تنمية مستدامة، مقدما شكره أيضا لمجموعة الفوزان التي قامت بتنفيذ هذا المجسم.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان بأنه من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعماً للجهود المبذولة في تنمية وتطوير وطننا الغالي، فنحن نؤكد التزامنا كقطاع خاص في المساهمة في دعم الجانب الجمالي بجميع مدن المملكة، ونتطلع لأن نرى المزيد من المبادرات المتميزة في الأعوام القادمة على أيادي أبنائنا وبناتنا في “مُجسّم وطن” حتى نقدم الأفضل لهذا الوطن المعطاء.

وثمن الفوزان دور أمانة المنطقة الشرقية ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات وتبنيها للمواهب السعودية الشابة لتقديم أعمال تستوعب إبداعاتهم وتعزز معاني الوحدة الوطنية فضلاً عن غرس معاني الوفاء والمواطنة لدى جيل المستقبل، كما ثمن الفوزان دور رئاسة بلدية الخبر في تسهيل كافة الإجراءات والمساهمة في إدارة المشروع مما كان له عظيم الأثر في تنفيذ مجسم دوار البيرق بالشكل الذي يلبي تطلعات اكسترا ويحقق البعد الاجتماعي والوطني للمجسم.

وأضاف رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس/ سلطان الزايدي، بأن تصميم دوار البيرق يركز على الطبيعة المميزة للمملكة خاصة الصحراء والكثبان الرملية، حيث استُخدمت تقنيات حديثة في تصميمه وصُنِّعت الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية، مبيناً أن هذا المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع قيم الشراكة المجتمعية بما يخدم المنطقة.

ويأتي افتتاح الدوار ضمن مسابقة “ﻣُﺠﺴّﻢ ﻭﻃﻦ” والتي تعتبر إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، ﻭﻫﻲ مبادرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭاﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺴﻤﺎﺕ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.