مدير تعليم صبيا في ذكرى اليوم الوطني : تسعون عاما ازدهار ونماء وعطاء

جازان - فضة عطيف

اليوم الوطني ذكرى ليست اعتيادية، لتمر دون أن تأخذ حقها من الاهتمام والاحتفاء؛ ليعلم الأجيال عصامية وجهد المؤسس والأجداد ومن أتى بعدهم في توحيد هذه البلاد ذات النطاق الجغرافي الواسع، وتطويرها حتى أصبحت مضربا للأمثال في الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

تسعون عاما ازدهارا ونماء وعطاء يَذْكُرُها ويُذَكِّرُ بها إنسانُ هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته الساعية لتطويره وتعليمه بأحدث ما وصلت إليه المعرفة، وببذل الغالي والنفيس لإيجاد البيئة التعليمية المناسبة له في الجامعات والمدارس وجعله رياديًّا في كل المجالات على المستوى العالمي.

تسعون عاما ازدهارا ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته المحافظة على صحته وحمايته؛ فتقرر القرارت التي تنظم حياته وبيئته الصحية، وتغلق المطارات، وتوقف الحضور لمقرات العمل، وتحارب الأوبئة، وتُؤَمِّن له غذاءه ومسكنه، وتحافظ على اقتصاده وكل سبل العيش الرغيد مع المحافظة على عمله ومصدر رزقة؛ لتجعله الأول قبل كل شيء في هذه البلاد.

تسعون عاما ازدهار ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته المحافظة على أمنه منذ أن كانت الإمكانات محدودة والصناعة متواضعة؛ ليستمر في عيش آمن بعد أن أصبحت الإمكانات كبيرة والصناعة متقدمة وقوته من أعظم قوى العالم تحرك اقتصاديات وصناعات قوية، ويصبح بها إنسان هذه البلاد عظيما مقدرا محترما في كل أصقاع المعمورة.

تسعون عاما ازدهارا ونماء وعطاء يذكرها ويذكر بها إنسان هذه البلاد المحاط باهتمام قيادته فيحب دينه ومليكه ووطنه، وفي ذلك قصص وعبر على مر الأزمان رغم التحديات والفتن، ولكن يبقى الولاء للملك ولولي عهده وللوطن حاضرا لا نزاع ولا شك في هذا الصدق والإخلاص في الولاء، ومنذ عهد المؤسس وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مُؤَصَّل في نفس كل سعودي وسعودية، ومتبادَلٌ بين كل سعودي وسعودية؛ لتستمر قصص الولاء إلا ما لا نهاية.

تسعون عاما ازدهارا ونماء وعطاء والله حافظنا وبأرواحنا نفديك يا وطني، وبالعلم نبنيك يا وطني، وبالعزم نحمي مقدراتك وننميها وننقلها للأجيال القادمة.

واخيرا فإنني أرفع أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول ذكرى يومنا الوطني المجيد لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز حفظهم الله جميعا، سائلا الله أن يديم على لقيادتنا الحكيمة توفيق والسداد، وأن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره.

وكل عام والوطن بخير

مدير تعليم صبيا

د. حسن بن محسن خرمي