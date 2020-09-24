طبيب مناعة روسي يكشف 3 مسببات للإصابة المتكررة بـ “كوفيد – 19”

المناطق - وكالات

كان العلماء يسجلون مرات عديدة حالات الإصابة المتكررة بـ”كوفيد – 19″.

وقد تحدث طبيب المناعة ومدير عام شركة البحوث العلمية والصفقات التجارية د. نيقولاي كريوتشكوف، عن مقدمات وأخطار الإصابات المتكررة بمرض “كوفيد – 19″.

وقال الخبير” إن الإصابات المتكررة بالفيروس التاجي خلال 6 أشهر مضت بعد الإصابة الأولى به لا تحدث إلا نادرا. ويرجح أن تزداد كثرة الإصابات المتكررة بعد مرور أكثر من عام سيتضح الأمر، ويؤدي للخروج ببعض الاستنتاجات بهذا الشأن”.

بينما أشار الخبير إلى مقدمات الإصابة بالفيروس التاجي مرة أخرى:

وبينها تحور الفيروس عند انتقاله من إنسان إلى آخر، وارتفاع كمية الفيروسات المؤثرة على الإنسان في هذه المنطقة أو تلك، واكتشاف خصوصيات نظام المناعة التي يتميز بها الإنسان.

وأعاد الخبير إلى الأذهان أن إصابات تالية بمرض “كوفيد – 19” ستكون أكثر خطورة وصعوبة وأكثر تأثيرا على جسم الإنسان من ناحية. وقال إن الأطباء لاحظوا ميزة غامضة يمتلكها الفيروس التاجي عند إصابته رئتي المريض وهي عدم مشاركة البكتيريا في عملية الإصابة، مع العلم أن المضادات الحيوية تستهدف بالدرجة الأولى البكتيريا وليس فيروس كورونا.

ومع ذلك فإن البكتيريا بالذات ترافق كقاعدة عامة المضاعفات الناجمة عن الإصابة بفيروس الإنفلونزا.