بر جدة : إنجازات الوطن .. نموذج عالمي في البناء والعطاء

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جدة - عادل الزهراني

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لبلادنا.
وقال الدكتور قاضي: إننا اليوم ونحن نشهد العام التسعين لتوحيد وطننا الغالي لنشعر بالفخر والعزة بعد أن كنّا مفرقين فوحدنا المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، فها نحن اليوم نشهد تطوراً وتنمية عاماً بعد عام قلّ أن تجد لها نظيراً، وننعم بالأمن والأمان والرخاء، فأبناؤنا وأحفادنا لا يكادون يصدقون المرحلة الصعبة التي كنّا نعيشها قبل قيام المملكة العربية السعودية من النواحي المختلفة الدينية والتعليمية والثقافية والخدماتية والحضارية.
وتابع قاضي قائلاً: إننا في هذا اليوم نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ونحن معهم في السراء والضراء وعلى العهد والوعد، فبلادنا في ظل رؤية الأمير الشاب الطموح -رؤية 2030- تخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتقدم، والتحول إلى نموذج عالمي بما يعود فيه النفع أخيراً على الوطن والمواطنين والذين يحظون بجلّ اهتمام القيادة الرشيدة.
وناشد الدكتور قاضي الشعب السعودي بكافة أطيافه لتخليد ذكرى يوم وطننا الغالي والذي  يتكررُّ كُلَ عامٍ ليذكرنا ببطولات المؤسسُ -رحِمهُ الله- ومن بعده أبنائه البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم تحت راية التوحيد التي ستظل خفاقة، مبيناً أن جمعية البر بكافة منسوبيها هي جزء من هذا النسيج، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق رسالتها السامية في رعاية ودعم الأيتام والأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي  بتوفير كافة احتياجاتهم التي يستحقونها ووفق أعلى المعايير.

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