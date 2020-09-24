مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يحتفل باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

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نظم جمرك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بمنطقة تبوك احتفاليةً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال توزيع الهدايا والورود على المسافرين في صالات القدوم الدولية بالمطار .

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمنطقة سعود بن فهد العنزي أن إدارة الجمرك قامت بتجهيز صالة القدوم وتزيينها باللون الأخضر مع تقديم الورود والحلوى للمسافرين وسط أجواء احتفالية بمشاركة منسوبي ومنسوبات جمرك المطار.

ولفت العنزي إلى أن الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك المطار تحتفل بهذه المناسبة الغالية هذا العام وسط اجراءات احترازية وتدابر وقائية.