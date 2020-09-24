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أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي تنفذان مبادرة بيئية بعنوان ” توحيد ووحدة”

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أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي تنفذان مبادرة بيئية بعنوان ” توحيد ووحدة”

أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي تنفذان مبادرة بيئية بعنوان ” توحيد ووحدة”
http://almnatiq.net/?p=905957
المناطق - تبوك
نفذت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة أمس مبادرة بيئية بعنوان ” توحيد ووحدة وذلك في حديقة الممشى بتبوك.
وشملت المبادرة التي شارك فيها عدد من الفرق التطوعية غرس 500 شتلة بالإضافة لتوزيع 500 شتلة على زوار الحديقة وسط الالتزام بكافة المعايير والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وذلك وفق برتوكولات وزارة الصحة .
وأوضحت الأمانة أن المبادرة هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة وتشجيعاً على تحسين البيئة مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي ضمن عددا من الفعاليات التي تنظمها الأمانة بمناسبة اليوم الوطني.

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