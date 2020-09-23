90 بالونة وخيالة وهجانة في احتفالات اليوم الوطني بوادي الدواسر

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أطلق محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود, مساء أمس , 90 بالونة تحمل اللونين الأخضر والأبيض إيذاناً ببدء احتفاء أهالي وادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، والذي تُنظمه مؤسسة نجمة ليالينا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة 15 جهة حكومية في جادة الوطن بالمحافظة.

واشتملت فعاليات الأمس على رفع العلم السعودي على سارية جادة الوطن، والقيام بمسيرة ” همة حتى القمة “التي ضمت مجموعة من الفرسان والهجانة والدراجات الهوائية , وبمشاركة راجلة من عدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة والأهلية والمواطنين والمقيمين.

وقدَّم محافظ وادي الدواسر شكره لكافة الجهات ولمؤسسة نجمة ليالينا لتنظيم المعارض والمؤتمرات واللجان المشاركة في الاحتفال والذين عكسوا من خلال مشاركتهم تكاتفاً يليق بهذه المناسبة الوطنية.