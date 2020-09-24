أطفال وادي الدواسر يبتهجون باليوم الوطني لمملكتهم

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

شارك أطفال محافظة وادي الدواسر يوم أمس في فرحة الوطن بذكراه الـ 90، وامتزجت مشاعرهم خلالها فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي يستذكر فيها الجميع توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ, وعطاء مستمر تتلقاه قطاعات التنمية من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

حيث توشّحوا الأطفال باللباس الأخضر وهم يرفعون الأعلام وارتدوا القبعات والملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة – حفظها الله – تعبيراً عن فرحتهم ومشاركتهم في احتفاء أهالي وادي الدواسر بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.